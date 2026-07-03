Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 11:34

Четырёхлетнего мальчика унесло течением реки Иркут

Обложка © ТАСС / Светлана Латынина

Обложка © ТАСС / Светлана Латынина

В Иркутской области экстренные службы ведут поиски четырёхлетнего мальчика, которого унесло сильным течением. ЧП произошло во время массового сплава по реке Иркут в Шелеховском районе, пишет SHOT.

Большая туристическая группа, состоящая из 49 человек, включая 23 детей, совершала организованный спуск по воде. Участники похода решили сделать остановку и разбили лагерь на песчаном острове для отдыха. Именно в этот момент произошла трагедия.

Сейчас на месте работают спасательные отряды и добровольцы. Поисковые мероприятия осложняются тем, что из-за наступления темноты их могут приостановить до утра.

По предварительной информации, поход был платным: стоимость участия составляла до 10 тысяч рублей с человека, а организацией занимался профессиональный инструктор. Подобные развлечения обычно предполагают строгие возрастные ограничения, часто не допуская к участию детей младше десяти лет.

Следствию предстоит выяснить, как в составе группы оказался столь юный участник и кто понесет ответственность за несоблюдение норм безопасности во время водного путешествия.

Ребёнок утонул в бассейне, пока родители курили «траву». В морге он чудом воскрес
Ребёнок утонул в бассейне, пока родители курили «траву». В морге он чудом воскрес

Ранее трагедия на воде произошла в Брянске. В озере Орлик, расположенном в Бежицком районе города, утонула 11-летняя девочка. Как сообщили в прокуратуре региона, по факту случившегося начата проверка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar