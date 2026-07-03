Ребёнок утонул в бассейне, пока родители курили «траву». В морге он чудом воскрес

В американском штате Аризона расследуют необычный случай с полуторагодовалым мальчиком, который утонул в бассейне частного дома стоимостью около 750 тысяч долларов и был ошибочно признан мёртвым. Ребёнка обнаружили живым в морге, однако он уже получил тяжёлые повреждения мозга и нуждается в пожизненном уходе, пишет Daily Mail.

По данным полицейского отчёта, мальчика нашли без сознания в бассейне во дворе дома в городе Гилберт вечером 8 февраля. В это время внутри дома его родители и родственники смотрели Супербоул. Следователи отмечают, что взрослые ненадолго выходили в гараж, после чего вернулись во двор и наконец заметили отсутствие ребёнка.

Через некоторое время мать обнаружила мальчика в бассейне. Ребёнок был без сознания, его вытащили из воды и начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию до приезда скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, в больнице примерно через час была зафиксирована смерть.

Однако спустя несколько часов в морге сотрудники заметили признаки дыхания у ребёнка. Мальчика срочно вернули в больницу, где ему оказали экстренную помощь и перевели в специализированный центр. Позднее обследования показали тяжёлые поражения головного мозга.

Расследование обстоятельств трагедии выявило дополнительные детали. В отчёте полиции говорится, что в день происшествия родители ребёнка могли употреблять марихуану в гараже дома. Медицинские тесты позже подтвердили наличие каннабиса в их организмах, при этом следов алкоголя обнаружено не было.

По данным следствия, действия взрослых и возможное состояние опьянения стали одним из факторов, которые будут учитываться при оценке их ответственности. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребёнком. Также в материалах дела указывается, что в ходе разбирательства возникли вопросы к действиям медперсонала, который первоначально констатировал смерть ребёнка. Следователи изучают, были ли соблюдены все медицинские процедуры и протоколы.

Сейчас состояние мальчика остаётся крайне тяжёлым. По данным семьи, у него диагностированы серьёзные повреждения внутренних органов и мозга, и врачи предупреждают о высоком риске необратимых последствий.

Ранее в Бразилии 88-летний мужчина, которого врач ранее ошибочно признал мёртвым, пришёл в себя уже в похоронном бюро. Пожилого Жураси Розу Алвеса доставили в больницу с дыхательной недостаточностью. После осмотра врач зафиксировал смерть пациента и передал тело в ритуальную службу. Однако в похоронном бюро случилось чудо — мужчина начал подавать признаки жизни — он неожиданно начал дышать и шевелиться.