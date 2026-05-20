Врач объявил 88-летнего пенсионера мёртвым, а он «воскрес» в похоронном бюро

В бразильском муниципалитете Президенти-Пруденти (штат Сан-Паулу) 88-летний Жураси Розу Алвеса, признанного врачом умершим, спасли сотрудники похоронного бюро. Пожилой мужчина очнулся уже в учреждении, где его готовили к прощанию, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл 16 мая. Пенсионера доставили в больницу с дыхательной недостаточностью, а доктор объявил о его смерти и отправил тело в ритуальную службу. Однако там Алвес неожиданно начал дышать и шевелиться.

«Двоюродному брату сказали, что его отвезли в похоронное бюро для подготовки к прощанию, однако сотрудники заметили признаки жизни — он дышал и двигался», — описал ситуацию близкий родственник пенсионера.

Дедушку экстренно госпитализировали повторно. Родные обратились в полицию, и против врача возбудили дело по статье о неоказании необходимой помощи. Адвокат семьи заявил, что состояние пациента могло ухудшиться из-за возраста и отсутствия своевременного лечения.

Ранее в Индии в штате Уттар-Прадеш 50-летняя Винита Шукла, которую врачи объявили мёртвой (смерть мозга), ожила по пути на собственные похороны. 24 февраля её доставили домой на скорой с почти не определявшимся пульсом и дыханием, муж начал готовить прощание. На шоссе машина попала в выбоину, после чего женщина вновь начала дышать; её срочно отвезли в нейрохирургическую клинику Пилибхита. Муж рассказал, что позвонил домой и велел остановить все приготовления.