Женщина воскресла по пути на собственные похороны благодаря дорожной яме

В штате Уттар-Прадеш в Индии 50-летняя Винита Шукла, которую врачи объявили мёртвой, неожиданно ожила по пути на собственные похороны. Об этом сообщило издание The Times of India.

24 февраля медики сообщили родным Виниты, что у неё наступила смерть мозга. Женщину доставили домой на скорой, её сопровождал муж, который начал организовывать похороны. Пульс и дыхание женщины почти не определялись. На шоссе машина попала в выбоину, что, по словам мужа, стало началом чудесного события. Винита вновь начала дышать, и её срочно отвезли в нейрохирургическую клинику Пилибхита.

«Моя жена снова начала нормально дышать. Я срочно позвонил домой и сказал, чтобы все приготовления к прощанию остановили», — рассказал муж женщины Кулдип.

Врачи запросили данные из предыдущей больницы и подтвердили, что мозг женщины действительно не показывал признаков жизни, но затем внезапно восстановил активность. В анализах нашли нейротоксины, после чего был назначен курс лечения. 9 марта пациентку выписали: она полностью в сознании и может разговаривать.

