Ребёнок воскрес спустя 5 часов после констатации смерти от утопления

В американском штате Аризона произошло необъяснимое с медицинской точки зрения событие. Ребёнок, утонувший в бассейне, вернулся к жизни через несколько часов после того, как его признали погибшим. Об этом пишет People со ссылкой на полицию.

Инцидент случился 8 февраля в городе Гилберт. Ребёнок купался в бассейне на заднем дворе и начал тонуть. В 17:35 спасатели получили вызов, оперативно прибыли, оказали первую помощь и доставили пострадавшего в больницу. Однако в 18:20 врачи констатировали смерть.

Но история на этом не закончилась. В 23:30 из больницы в полицию поступило сообщение: ребёнок жив. Его экстренно перевезли вертолётом в другую клинику. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Врач скорой помощи Фрэнк Ловеккио, комментируя случай, призвал коллег быть внимательнее: проверять пульс, давление и температуру тела.

Он предположил, что ребёнок мог сильно замерзнуть в воде, из-за чего пульс стал нитевидным и его было трудно распознать. Сам случай доктор назвал «абсолютным чудом». Полиция продолжает расследование.

Ранее в американском штате Миссури 22-летний Ларри Блэк был спасён за секунду до начала операции по изъятию органов. Несколько лет он находился в больнице после тяжёлого огнестрельного ранения в голову и считался безнадёжным. Операцию остановил нейрохирург, заявив, что не давал согласия на вмешательство и процедура не была согласована с родственниками. Ларри вернули в реанимацию, где он очнулся, заговорил и полностью восстановился.