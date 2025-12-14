В США пациента в коме спасли за секунду до изъятия органов

В американском штате Миссури 22-летний Ларри Блэк был спасён за секунду до начала операции по изъятию органов, сообщает телеканал CNN. Ранее его считали безнадёжным пациентом из-за длительной комы.

Молодой человек несколько лет находился в больнице после тяжёлого огнестрельного ранения в голову. Решение остановить операцию по изъятию органов принял нейрохирург, заявивший, что не давал согласия на вмешательство, а также подчеркнув, что процедура не была согласована с родственниками пациента. Ларри вернули в реанимацию, где он очнулся, заговорил и впоследствии полностью восстановился. Сейчас молодой человек обзавёлся семьёй и занимается музыкой.

Ранее в Турции сообщили о спасении 10-летнего мальчика, которого жестоко избили и заживо похоронили под грудой камней у дамбы. Ребёнка нашли спустя пять дней после исчезновения благодаря волонтёру, который услышал крики из-под земли. Поиски ребёнка начались 5 декабря, когда он пропал после окончания занятий в школе. В операции участвовали полиция и добровольцы, изучались записи более 200 камер видеонаблюдения.