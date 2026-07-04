В Пензенской области 19-летний парень утонул в реке Старая Сура
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В Пензенской области произошла очередная трагедия на воде. В реке Старая Сура погиб 19-летний парень. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Трагедия произошла вечером 3 июля. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 20:44. Установлено, что в реке Старая Сура утонул юноша 2007 года рождения. В МЧС уточнили, что молодой человек находился в месте, которое не было оборудовано для купания. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Омске завершились поиски семилетнего мальчика, который утонул в Иртыше. Тело ребёнка обнаружили на берегу реки в затоне «Лампочка». Мальчик пропал вечером 23 июня, а его поиски продолжались несколько дней.
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