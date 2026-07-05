На Селигере в Тверской области утонула 16-летняя девушка

В Тверской области началась проверка из-за гибели 16-летней девушки на озере Селигер. Тело подростка из воды достали спасатели МЧС, рассказали в телеграм-канале регионального управления СК.

Проверкой по факту гибели несовершеннолетней занимается Осташковский межрайонный следственный отдел. Место, где случилась трагедия, осмотрели следователь и криминалист. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

В телеграм-канале прокуратуры региона уточнили, что тело девушки с признаками утопления нашли в ночь на 5 июля. Обнаружили его в акватории Селигера, у южного берега острова Городомля. Для координации работы правоохранителей на место выехал Осташковский межрайонный прокурор Дмитрий Швайков. В надзорном ведомстве заявили, что ход проверки и вынесение по её результатам законного решения держат на контроле.

Ранее в Астраханской области сильным течением унесло 13-летнего подростка во время рыбалки. Как сообщали в региональном МЧС, компания школьников ловила рыбу на реке Бузан в селе Черёмуха. Один из мальчиков полез купаться, но не смог выбраться из-за мощного течения. Спасти его не удалось, несмотря на попытки очевидцев.