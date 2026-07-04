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4 июля, 20:15

Подростка унесло сильным течением во время рыбалки в Астраханской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Тринадцатилетнего подростка унесло течением во время рыбалки в Астраханской области. Информацией о происшествии поделились в региональном управлении МЧС.

Трагедия случилась в селе Черёмуха Красноярского округа. Согласно предварительным данным, компания несовершеннолетних отправилась ловить рыбу на реку Бузан. Один из ребят решил искупаться, однако мощное течение оказалось сильнее, и мальчик не смог выбраться на берег.

Очевидцы попытались спасти тонущего, однако их усилия не увенчались успехом. Сейчас на месте происшествия продолжаются активные поисковые работы.

На саратовском пляже утонул 23-летний студент из Судана
На саратовском пляже утонул 23-летний студент из Судана

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в реке Старая Сура утонул 19-летний юноша. Сигнал в экстренные службы поступил вечером 3 июля, в 20:44. Установлено, что погибший 2007 года рождения купался в не оборудованном для этого месте. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

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Виталий Приходько
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