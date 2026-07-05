Американцы вывели почти все свои войска из Эстонии

Американское военное присутствие в Эстонии сократилось до минимума. Как сообщает телерадиокомпания ERR, Соединённые Штаты практически полностью вывели свои войска с территории страны. В настоящий момент там остались лишь небольшие обслуживающие подразделения, тогда как основная часть контингента покинула прибалтийскую республику.

Ещё в мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур допускал возможность изменения численности американских сил, хотя тогда он заверял, что контингент пока остаётся. Однако теперь на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе ситуация кардинально изменилась. Если ранее на территории Эстонии находилось от 500 до 700 военнослужащих США, то сейчас их число значительно сократилось.

Певкур связывает произошедшее с плановой летней ротацией, однако признаёт, что точные сроки возвращения новых подразделений неизвестны.

«Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идёт этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил министр.

При этом ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и страны Прибалтики экстренно наращивают военный потенциал, готовясь к потенциальному противостоянию с Россией без оглядки на Вашингтон. Государства восточного фланга НАТО спешно возводят укрепления, расширяют резервы, закупают танки, дроны и противопехотные мины. Союзники исходят из сценария, при котором в первые дни любого конфликта им придётся сражаться практически самостоятельно.