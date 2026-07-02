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2 июля, 14:57

Эстония с 2027 года запретит россиянам и белорусам без ВНЖ покупать недвижимость

Район Таллина, в котором находится Посольство России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Guadalupe Polito

Район Таллина, в котором находится Посольство России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Guadalupe Polito

Правительство Эстонии одобрило законопроект, который позволит запретить части россиян и белорусов покупать недвижимость в стране. Об этом сообщил портал ERR. Документ передадут на рассмотрение парламента, а в случае принятия ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Инициатива, впервые предложенная МВД Эстонии в конце января, якобы обоснована соображениями безопасности. Законопроект даёт правительству право определять список стран, граждане и юрлица которых якобы могут угрожать нацбезопасности при покупке недвижимости.

Ограничения не коснутся россиян и белорусов с видом на жительство или другими основаниями для длительного пребывания. Запрет распространяется на дома, квартиры и землю, но не аренду.

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Кстати, ранее в Эстонии захотели запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране даже при наличии ВНЖ. Правила также распространятся на юридические лица и компании, где граждане РФ и Белоруссии являются конечными выгодоприобретателями.

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Владимир Озеров
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