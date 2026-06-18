В ЕС обсуждают пересмотр выданных россиянам виз и ВНЖ

Страны Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных гражданам России шенгенских виз и видов на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, обсуждение идёт с начала весны. Однако страны ЕС пока не смогли согласовать такие ограничения.

«Помимо ограничений для российских дипломатов [в Брюсселе], с марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли», — указал источник.

По его словам, речь может идти о россиянах, которые ранее работали в российских компаниях, заявляли о поддержке СВО или не поддерживали местный политический курс. Такие случаи могут рассматривать отдельно, говорит инсайдер. В качестве официального обоснования для подобных мер могут указать «соображения безопасности». При этом конкретных решений по пересмотру уже выданных документов страны ЕС пока не приняли.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция призвали Евросоюз ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России. С такой инициативой выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По её словам, летний сезон «не должен стать временем отдыха для российских туристов в Европе». Министр заявила, что странам ЕС следует применять более строгие критерии при рассмотрении визовых заявлений россиян.