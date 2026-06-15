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15 июня, 16:12

Финляндия и Швеция призвали ЕС ужесточить правила выдачи виз россиянам

Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Финляндия и Швеция выступили с инициативой ужесточить визовый режим для граждан России, желающих получить шенгенские визы. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что приближающийся летний сезон, традиционно привлекающий множество российских туристов в Европу, не должен стать временем для их отдыха.

«Мы не можем позволить гражданам России наслаждаться свободами европейской жизни», — сказала она.

От имени обеих стран министр обратилась к Еврокомиссии и странам-членам ЕС с призывом применять более строгие критерии при рассмотрении визовых заявлений от россиян.

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Кстати, сейчас Евросоюз прорабатывает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России, сообщили в ЕК. За последние пять лет количество выдаваемых виз россиянам сократилось в разы.

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Наталья Демьянова
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