В ЕС заявили о резком сокращении выдачи виз россиянам

Руководство Европейского союза изучает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с РФ об упрощении выдачи виз и принял директивные указания, нацеленные на безопасность и контроль на границе. А в 2025 году в Брюсселе решили, что россияне больше не смогут получать многократные визы, передаёт Euronews.

По словам Ламмерта, выдача виз гражданам РФ значительно сократилась с 2022 года — с 4 миллионов в год до 0,5 миллиона в год в 2026 году.

«По словам Ламмерта, ЕС продолжит целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визовых правил, который произойдет в начале 2027 года», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже получать шенгенские мультивизы. По итогам 2025 года страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 176 тысяч многократных виз. Это на 21,5% меньше, чем годом ранее. Однако общее число одобренных заявлений выросло до почти 630 тысяч.