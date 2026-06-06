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Регион
6 июня, 03:09

Чернышенко: Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Россия обсуждает полную отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА «Новости».

По словам Чернышенко, переговоры также касаются организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Для них могут применить механизм, похожий на действующие межправительственные соглашения с Китаем и Ираном.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

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Ранее сообщалось, что россияне стали реже получать шенгенские мультивизы. По итогам 2025 года страны Шенгенской зоны оформили гражданам России около 176 тыс. виз для многократного въезда, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом общее число одобренных заявлений выросло до почти 630 тыс., а доля отказов снизилась с 7,4% до 6,3%. Больше всего многократных виз россиянам выдала Италия, далее следовали Греция, Франция и Болгария.

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Антон Голыбин
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