Шенген для россиян меняется: мультивиз стало на четверть меньше, но виз выдают всё больше

Россияне стали заметно реже получать шенгенские мультивизы. По итогам 2025 года страны Шенгенской зоны оформили гражданам России около 176 тысяч виз для многократного въезда — на 21,5% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК.

При этом общий объём выданных виз, наоборот, вырос. Согласно данным Еврокомиссии, россияне подали около 679 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, а положительное решение получили почти 630 тысяч человек. Это на 17% больше, чем в 2024 году, когда было одобрено 541 тысяча заявок.

Одновременно снизилась и доля отказов. Если в 2024 году консульства отклоняли 7,4% заявлений россиян, то в 2025-м показатель сократился до 6,3%. Среди стран, которые чаще всего выдавали россиянам визы для многократного въезда, лидером стала Италия — более 80 тысяч документов. Далее следуют Греция, Франция и Болгария.

Снижение числа мультивиз связано с изменением подхода Евросоюза к российским заявителям. Осенью 2025 года Еврокомиссия рекомендовала отказаться от выдачи новых многократных виз большинству граждан России. В результате путешественникам теперь приходится оформлять новую визу практически для каждой поездки.

Несмотря на это, крупнейшие туристические направления Европы продолжают активно принимать документы от россиян. Больше всего виз всех категорий в прошлом году выдали Италия, Франция, Испания и Греция. Причём Франция увеличила количество одобренных заявок более чем на четверть, Испания — на 11,5%, а Италия — на 7%.

Всего страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали свыше 10 миллионов виз, что на 3% превышает показатель предыдущего года. Однако до допандемийного уровня рынок пока не восстановился: если в 2019 году иностранцы подали около 17 миллионов заявлений, то сейчас этот показатель остаётся на уровне менее 12 миллионов.

«Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятёрку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз», — пишет издание.

Наиболее сложной ситуация остаётся при обращении в консульства отдельных стран. Самая высокая доля отказов среди популярных направлений зафиксирована у Мальты, Эстонии и Румынии. Кроме того, выросло число отказов по испанским визам — за год показатель увеличился почти на треть.

После отмены упрощённого визового режима с Россией стоимость оформления шенгенской визы выросла с 35 до 90 евро, а сроки рассмотрения заявлений стали дольше. Тем не менее интерес россиян к поездкам в Европу сохраняется, а число одобренных виз продолжает расти.

Ранее Life.ru сообщал, что ужесточение правил выдачи многократных шенгенских виз для россиян в Евросоюзе в Москве назвали дискриминационным шагом. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что изменения носят сугубо политический характер и являются притеснением российского народа. Он обратил внимание на важную деталь — ограничения Евросоюза в первую очередь затрагивают обычных граждан.