Ужесточение правил выдачи многократных шенгенских виз для россиян в Евросоюзе в Москве назвали дискриминационным шагом. Изменения носят исключительно политический характер и является притеснением российского народа, заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ужесточение ЕС правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского», — подчеркнул дипломат.

Грушко обратил внимание на важную деталь — данные ограничения Евросоюза в первую очередь затрагивают обычных граждан. Подобная практика, по его мнению, подрывает имидж ЕС как структуры, выступающей за защиту прав и свобод человека.

Однако все эти правила Евросоюз отменяет тогда, когда ему надо. Ранее Life.ru рассказывал, что командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) без проблем попал в Нидерланды, хотя Венгрия внесла его в «стоп-лист» за атаку на нефтепровод «Дружба» в 2025 году.