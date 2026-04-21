Шенген стал жёстче: Россиянам раскрыли 5 способов не получить отказ и летать дешевле

Правила получения шенгенских виз ужесточились, а число многократных разрешений сократилось. Финансовый консультант Александр Патешман рассказал Life.ru, что даже в этих условиях можно снизить риск отказа и сэкономить на поездках.

«Многократные визы уже давно перестали выдавать так, как раньше. Но в любом случае можно упростить себе процесс получения шенгена», — отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Он советует начинать с выбора страны подачи: ориентироваться на статистику отказов и соблюдать правило первого въезда. Теперь это критично — новые системы ЕС фиксируют перемещения туристов, и несоответствие маршрута может повлиять на будущие визы.

Второй ключевой момент — логистика. Патешман рекомендует строить маршруты через страны с более лояльной выдачей виз и использовать лоукостеры внутри Европы. При этом важно закладывать запас времени между рейсами — не менее 6–7 часов.

Отдельное внимание — документам. Эксперт предупреждает: любые фальшивые брони или «рисованные» справки легко проверяются. Также он советует оформлять возвратные билеты и отменяемые отели, чтобы не замораживать деньги и снизить риски.

В качестве стратегии экономии он предлагает объединять поездки: оформлять визу сразу на более длительный срок и проводить в Европе до месяца, вместо нескольких коротких визитов. Это снижает расходы на перелёты, особенно с учётом дорогих транзитов.

«Если вам нужно многократно посещать Европу (например, к родственникам или к детям, которые учатся), лучше оформлять не туристическую визу, а пригласительную или гуманитарную. В этом случае родственник делает вам приглашение. Для россиян по нетуристическим визам действуют другие критерии. Консулы в таком случае смотрят не на туризм, а на реальную связь со страной. Если есть возможность — запрашивайте такую визу», — заключил специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что ужесточение правил выдачи многократных шенгенских виз для россиян в Евросоюзе в Москве назвали дискриминационным шагом. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что изменения носят сугубо политический характер и являются притеснением российского народа. Он обратил внимание на важную деталь — ограничения Евросоюза в первую очередь затрагивают обычных граждан.