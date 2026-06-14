От первого места к нулю: Лазурный Берег Франции лишился денег россиян из-за виз и санкций

Поток российских туристов на Лазурный берег Франции практически сошёл на нет. Об этом заявил РИА «Новости» генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Раньше, до пандемии и введения санкций, россияне занимали первое место в туристической отрасли региона.

«На данный момент констатируем, что массовый поток российских туристов практически исчез», — сказал дипломат.

По его словам, отток обусловлен общей политической обстановкой, визовыми барьерами, санкциями против российских банков, дорогими авиабилетами и ограничениями для граждан РФ при покупке дорогостоящих товаров.

Кстати, сейчас Евросоюз прорабатывает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России, сообщили в ЕК. За последние пять лет количество выдаваемых виз россиянам сократилось в разы.