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Регион
14 июня, 05:48

От первого места к нулю: Лазурный Берег Франции лишился денег россиян из-за виз и санкций

Генконсул Оранский: Поток туристов из РФ на Лазурный Берег Франции почти исчез

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adisa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adisa

Поток российских туристов на Лазурный берег Франции практически сошёл на нет. Об этом заявил РИА «Новости» генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Раньше, до пандемии и введения санкций, россияне занимали первое место в туристической отрасли региона.

«На данный момент констатируем, что массовый поток российских туристов практически исчез», — сказал дипломат.

По его словам, отток обусловлен общей политической обстановкой, визовыми барьерами, санкциями против российских банков, дорогими авиабилетами и ограничениями для граждан РФ при покупке дорогостоящих товаров.

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Кстати, сейчас Евросоюз прорабатывает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России, сообщили в ЕК. За последние пять лет количество выдаваемых виз россиянам сократилось в разы.

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Владимир Озеров
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