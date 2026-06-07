Русофобия разоряет страны Евросоюза, заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя планы ЕС ужесточить визовый режим для россиян. По его словам, Еврокомиссия уже не знает, что придумать нового для давления на нашу страну, однако ей важен не реальный эффект, а громкость заявлений.

При этом внутри Евросоюза нет единства, уверен парламентарий. Он отметил, что несколько лет назад правила выдачи виз стали жёстче, выросли сроки и пошлины, часть стран начала отказывать россиянам под надуманными предлогами, тогда как другие продолжали активно выдавать документы.

«Первые — по собственному идеологическому, русофобскому мотиву, оставшись без туристов, бизнеса и перспективных проектов, теперь обижаются на вторых», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Тем временем руководство Европейского союза изучает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России. В ЕК отметили, что выдача виз гражданам РФ сократилась в разы за последние пять лет.