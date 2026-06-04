11 стран Европы требуют ужесточить въезд для российских туристов

Одиннадцать европейских стран просят Еврокомиссию ужесточить въезд для российских туристов. В их числе — страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также не входящие в ЕС Исландия и Норвегия.

Как пишет RMF24 со ссылкой на письмо, эти государства требуют срочно усилить визовые ограничения для россиян. Речь идёт о новых жёстких законодательных механизмах, которые позволили бы быстро блокировать въезд граждан «враждебных государств» при геополитической угрозе.

Авторы письма заявили, что российские туристы не должны отдыхать на европейских курортах, пока продолжается конфликт на Украине. По данным издания, в 2025 году гражданам России выдали почти 480 тысяч шенгенских виз, причём значительная часть из них была многократной.

Отдельной проблемой в письме называют так называемый «визовый шопинг». По версии инициаторов, россияне обходят более жёсткие консульства в странах Восточной Европы и получают документы для въезда в Шенген через другие государства.

В частности, Польша предлагает создать быстрый «защитный» механизм визовых санкций. Он должен дать ЕС возможность ограничивать выдачу виз отдельным категориям заявителей или для необязательных поездок. Также авторы письма требуют ужесточить правила выдачи многократных виз для всех россиян вне зависимости от места проживания.

Правила шенгена для россиян меняются: разрешений на въезд становится больше, но многократные визы выдают всё реже. В 2025 году гражданам РФ оформили около 176 тысяч мультивиз — это на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом общий спрос и число одобренных заявок выросли. Согласно данным Еврокомиссии, россияне направили примерно 679 тысяч обращений за шенгенскими визами, а положительное решение получили почти 630 тысяч заявителей.