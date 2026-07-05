Финляндия, Польша и страны Прибалтики экстренно наращивают военный потенциал, готовясь к потенциальному противостоянию с Россией без оглядки на Вашингтон. О ситуации сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников и военных.

Государства восточного фланга НАТО спешно возводят укрепления, расширяют резервы, закупают танки, дроны и противопехотные мины. Издание отмечает, что союзники исходят из сценария, при котором в первые дни любого конфликта им придётся сражаться практически самостоятельно.

Командир пограничного округа Северной Карелии полковник Матти Питкянийтти сравнил соседство с РФ со сном рядом с медведем, подчеркнув необходимость предельной осторожности. Финляндия при населении 5,6 миллиона человек способна мобилизовать почти 870 тысяч резервистов, а к 2031 году этот показатель планируется довести до миллиона. Глава оборонного комитета Юкка Копра заявил, что Хельсинки счастлив состоять в альянсе, но осознаёт: первый удар страна примет в одиночку. Военные расходы здесь намерены поднять до 5% ВВП к 2035 году, а главным преимуществом по-прежнему считают труднопроходимую местность с густыми лесами и глубоким снегом.

Польша уже направляет на оборону 4,8% ВВП и создаёт «Восточный щит» вдоль границ с Калининградом и Беларусью. Проект предусматривает возведение 800 километров противотанковых рвов, бункеров и бетонных заграждений. Однако спустя полтора года значительная часть конструкций существует лишь в документах. Местные жители сообщают, что строительная активность снизилась после визита премьера Дональда Туска. Параллельно Варшава разворачивает «стену из дронов» стоимостью до 4 миллиардов евро.

Литва, Латвия и Эстония рассматриваются как наиболее уязвимый участок. Пока ротация американских сил приостановлена, ключевая роль отводится Германии. На границе с Белоруссии ударными темпами возводится «Балтийская линия обороны», а к концу 2027 года в Литве должна разместиться немецкая бригада численностью около 5 тысяч военнослужащих. Прибалтийские республики делают ставку на немедленное втягивание союзников в возможный конфликт.

Ранее кампания по привлечению новобранцев в Бундесвер столкнулась с массовым нежеланием немецкой молодёжи готовиться к потенциальному конфликту с Россией. Данные Министерства обороны ФРГ свидетельствуют о провале инициативы. За пять месяцев работы новой системы опроса согласие пойти в армию дали лишь 530 человек. При этом анкеты о готовности к службе разослали почти 298 тысячам граждан, достигших 18-летия.