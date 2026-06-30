Европейские страны могут спровоцировать конфликт с Россей раньше 2030 года. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. В интервью РИА «Новости» дипломат отметил, что риски возрастают из-за снижения допустимого порога для провокаций на фоне активной милитаризации континента.

Полянский обратил внимание на два взаимосвязанных процесса: наращивание военного потенциала европейских государств и параллельное использование антироссийских нарративов. По его словам, эти факторы создают благоприятную почву для неконтролируемой эскалации.

Особую опасность, по мнению постпреда, представляет снижение порога чувствительности к провокационным действиям — это способно привести к военному столкновению даже без сознательного решения сторон. Дипломат также напомнил, что тезис о «российской угрозе» активно внедряется в общественное сознание и используется для оправдания милитаризации.

«Проблема ещё и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал Полянский.

Ранее турецкое издание Türkiye сообщило о возможном принятии НАТО решения о начале военного конфликта с Россией на предстоящем саммите в Анкаре. Европейские страны, по данным публикации, уже просчитывают сценарии полномасштабной войны. В материале подчёркивалось, что июльская встреча может принести «весьма примечательные результаты».

Российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно опровергало наличие планов вторжения в Европу. В Москве отмечали, что это не РФ, а сам Евросоюз активно готовится к военному противостоянию. В качестве доказательств приводятся заявления европейских политиков о наращивании вооружений, дискуссии о необходимости «победы над РФ» и стратегия НАТО по достижению полной боеготовности к конфликту к 2030 году. Как сообщал замглавы МИД Александр Грушко, Россия даже предлагала Брюсселю заключить пакт о ненападении, однако ответа не последовало. Отсутствие реакции в Москве трактуют как нежелание Европы придерживаться мирной повестки.