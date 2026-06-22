Военный блок НАТО вместе с Евросоюзом ведут подготовку к вооружённому конфликту с Россией, который может случиться примерно к 2030 году. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, эти приготовления всё сильнее похожи на немецкий план «Барбаросса» — замысел нацистской Германии по нападению на Советский Союз.

Грушко добавил, что с военной точки зрения разница между альянсом и Евросоюзом почти исчезла, а их общая цель — нанести России стратегическое поражение.

«Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — подчеркнул он.

А ранее издание Advance отметило, что заявление главкома Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича разрушает образ российской угрозы. По мнению авторов, признание о том, что Москва не ищет прямого столкновения с альянсом, выбивается из привычной картины и подрывает миф, который годами выстраивали для европейцев.