Заявление главкома Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о том, что Москва не стремится к прямому столкновению с альянсом, разваливают старательно выстроенный миф о российской угрозе. Такую оценку даёт издание Advance.

«Это заявление выбивается из «доминирующего нарратива». Даже слишком. <…> Когда главный человек НАТО в Европе говорит, что российские Вооружённые силы не хотят прямого конфликта с НАТО, целостный образ в представлениях общественности начинает разрушаться», — говорится в публикации.

Европейцам годами рисовали образ врага, готового вот-вот вторгнуться в Прибалтику или Польшу. Этот пугающий сценарий использовался как ширма для накачки военных бюджетов и оправдания ремилитаризации континента. Особенно удобно миф о российской угрозе ложился в канву решений Берлина о выделении астрономических сумм на оборону и требований восточного крыла «показать Москве зубы». Слом привычной пропагандистской колеи издание связывает с попытками «евротройки» возобновить разговор с Россией.

Напомним, ранее Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом. Отвечая на вопрос о вероятности нападения РФ на одну из стран Балтии, он сообщил, что самым тщательным образом изучил имеющиеся разведданные. Вывод, к которому пришёл военачальник, он назвал поражающим воображение. Россия не ищет конфликта, подчеркнул Гринкевич.