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Регион
15 июня, 14:28

«Образ разрушается»: Признание главкома НАТО о России вызвало недоумение на Западе

Advance: Заявление главкома НАТО подорвало миф о российской угрозе

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Elisa Schu

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Elisa Schu

Заявление главкома Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о том, что Москва не стремится к прямому столкновению с альянсом, разваливают старательно выстроенный миф о российской угрозе. Такую оценку даёт издание Advance.

«Это заявление выбивается из «доминирующего нарратива». Даже слишком. <…> Когда главный человек НАТО в Европе говорит, что российские Вооружённые силы не хотят прямого конфликта с НАТО, целостный образ в представлениях общественности начинает разрушаться», — говорится в публикации.

Европейцам годами рисовали образ врага, готового вот-вот вторгнуться в Прибалтику или Польшу. Этот пугающий сценарий использовался как ширма для накачки военных бюджетов и оправдания ремилитаризации континента. Особенно удобно миф о российской угрозе ложился в канву решений Берлина о выделении астрономических сумм на оборону и требований восточного крыла «показать Москве зубы». Слом привычной пропагандистской колеи издание связывает с попытками «евротройки» возобновить разговор с Россией.

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Напомним, ранее Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом. Отвечая на вопрос о вероятности нападения РФ на одну из стран Балтии, он сообщил, что самым тщательным образом изучил имеющиеся разведданные. Вывод, к которому пришёл военачальник, он назвал поражающим воображение. Россия не ищет конфликта, подчеркнул Гринкевич.

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Юлия Сафиулина
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