Признание главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича полностью обрушило тезис о якобы исходящей от России угрозе. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, многолетний нарратив о «существенной опасности» со стороны Москвы у границ альянса только что рухнул. Политик подчеркнул, что воинственная риторика еврократов оказалась манипуляцией, направленной на втягивание общества в конфликт.

Французский политик также озвучил собственную версию происходящего. По его убеждению, элиты европейских государств стремятся развязать войну с Россией для того, чтобы узурпировать власть и сформировать единую европейскую армию.

Напомним, речь идёт о заявлении верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича изданию Financial Times. Военачальник признал, что Россия в действительности не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом. Отвечая на вопрос о вероятности нападения на одну из стран Балтии, он сообщил, что после тщательного анализа разведданных пришёл к однозначному выводу об отсутствии у Москвы подобных устремлений.