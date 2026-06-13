Манипуляция вскрыта: Во Франции обвинили руководство ЕС во лжи о «российской угрозе»
Филиппо: Слова главкома НАТО в Европе разрушили миф об угрозе со стороны России
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Признание главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича полностью обрушило тезис о якобы исходящей от России угрозе. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, многолетний нарратив о «существенной опасности» со стороны Москвы у границ альянса только что рухнул. Политик подчеркнул, что воинственная риторика еврократов оказалась манипуляцией, направленной на втягивание общества в конфликт.
Французский политик также озвучил собственную версию происходящего. По его убеждению, элиты европейских государств стремятся развязать войну с Россией для того, чтобы узурпировать власть и сформировать единую европейскую армию.
Напомним, речь идёт о заявлении верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича изданию Financial Times. Военачальник признал, что Россия в действительности не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом. Отвечая на вопрос о вероятности нападения на одну из стран Балтии, он сообщил, что после тщательного анализа разведданных пришёл к однозначному выводу об отсутствии у Москвы подобных устремлений.
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