На самом деле Россия не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом. Об этом Financial Times заявил верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Отвечая на вопрос о вероятности нападения РФ на одну из стран Балтии, он сказал, что после пристального изучения разведданных он сделал поражающий воображение вывод.

«Россия не ищет конфликта», — подчеркнул Гринкевич.

Ранее президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на предположения о планах России атаковать Европу, назвав их бессмысленными. Он подчеркнул, что у Москвы нет никакого резона воевать с НАТО или нападать на европейские страны.