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12 июня, 06:23

Главком НАТО в Европе поразил признанием о России

Командующий силами НАТО в Европе Гринкевич: Россия не ищет конфликта с альянсом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

На самом деле Россия не стремится к военному столкновению с Североатлантическим альянсом. Об этом Financial Times заявил верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Отвечая на вопрос о вероятности нападения РФ на одну из стран Балтии, он сказал, что после пристального изучения разведданных он сделал поражающий воображение вывод.

«Россия не ищет конфликта», — подчеркнул Гринкевич.

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Ранее президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на предположения о планах России атаковать Европу, назвав их бессмысленными. Он подчеркнул, что у Москвы нет никакого резона воевать с НАТО или нападать на европейские страны.

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