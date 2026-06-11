Алгоритмы, связь и сенсоры: В НАТО назвали основу новых войн

В современных конфликтах решающим преимуществом становится скорость обработки данных с поля боя, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки ILA в Берлине.

Уже недостаточно просто иметь ракеты, дроны или артиллерию: важнее быстро увидеть цель, передать информацию, обработать её алгоритмами и сразу применить оружие. По его словам, выигрывает тот, кто оперативнее управляет данными и эффективнее превращает их в ударные решения.

Гринкевич отметил, что опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке показал смену характера войны. Поле боя всё больше становится соревнованием сенсоров, связи, алгоритмов и скорости принятия решений.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ВСУ меняют тактику и пытаются бить не только по военным объектам, но и по чувствительным точкам глобальной экономики. Он сравнил этот подход с иранской стратегией в Ормузском проливе, где давление на судоходство может влиять на мировые рынки. Коц сослался на сводку Минобороны РФ об атаке беспилотников самолётного типа по объектам морского перевалочного узла в Новороссийске. По его словам, такие удары могут быть рассчитаны на дестабилизацию рынка углеводородов и создание угроз для поставок нефтепродуктов европейским потребителям.