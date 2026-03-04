Мясорубка для ракет: Иран применяет военную тактику России, чтобы сделать больно США

Иран использует опыт России, накопленный в ходе специальной военной операции на Украине. На это обратили внимание журналисты китайского издания Sohu. По их словам, Тегеран делает ставку на недорогие беспилотники, чтобы перегружать и истощать системы противовоздушной обороны противника.

Логика проста: если на перехват дешёвого дрона выпускается ракета стоимостью в несколько миллионов долларов, обороняющаяся сторона уже проигрывает в экономической эффективности.

«Тегеран подражает России: важно не столько уничтожение цели, сколько истощение средств противовоздушной обороны противника. Эта логика побеждать количественным преимуществом превратила современные воздушные бои в мясорубку для перемалывания высококлассного вооружения», — написали китайские журналисты.

В статье также отмечается, что украинский конфликт наглядно продемонстрировал: даже многоуровневая система ПВО не способна выдерживать атаки беспилотников высокой интенсивности.

Ранее Life.ru писал, что армия Китая вынесла пять суровых уроков из операции США и Израиля против Ирана. В НОАК заявили, что главная угроза – внутренний враг, а самая опасная иллюзия – вера в мир без силы. Китайские военные подчеркнули, что в современных конфликтах выживает тот, кто опирается на самодостаточность и не строит стратегию на иллюзиях.