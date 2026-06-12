Шведский оборонный комитет в своём докладе предложил исходить из того, что военные действия между Россией и НАТО могут начаться «относительно скоро». Об этом свидетельствует текст документа, определяющего будущее направление развития обороны королевства.

В состав структуры, определяющей вектор военного строительства королевства, входят делегаты от восьми партий, а также специалисты из правительственных учреждений. В документе утверждается, что Москва якобы может пойти на силовую акцию для проверки сплочённости блока в соответствии с пятой статьёй. При этом авторы оговариваются, что подобный сценарий зависит от неких «благоприятных политических условий» для РФ.

Помимо этого, комитет констатирует продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Шведская сторона бездоказательно обвиняет Россию в наращивании арсеналов вокруг Балтийского моря.

Любопытно, что в отчёте досталось и заокеанским союзникам. Шведские аналитики отмечают кардинальные сдвиги в американской внешней политике при действующей администрации, характеризуя её как непредсказуемую, с возросшей склонностью к жёсткой риторике и применению военной силы, порой без опоры на международное право.

В связи с надуманной тревогой участники заседания призывают форсировать милитаризацию как в армейской, так и в гражданской сферах. Подчёркивается, что временной фактор отныне должен стать ключевым при принятии любых политических и правительственных решений, касающихся персонала, техники и инфраструктуры, что потребует ускорения бюрократических процедур на всех уровнях.

Ранее верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к военному столкновению с альянсом. Отвечая на вопрос о вероятности нападения на одну из стран Балтии, он он подчеркнул, что пришёл к такому выводу после тщательной аналитики разведданных.