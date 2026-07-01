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1 июля, 19:03

В Аравийском море вертолёт США совершил аварийную посадку, пропал член экипажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

В Аравийском море вертолёт ВМС США совершил аварийную посадку на воду. Трое из четырёх членов экипажа спасены, один пропал без вести, сообщило Центральное командование ВМС США.

Инцидент произошёл ранее в среду. Экипаж вертолёта MH-60S Sea Hawk, приписанного к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77), совершил вынужденное приводнение. Военные подчеркнули, что признаков враждебных действий нет.

Трое спасённых находятся в стабильном состоянии на борту авианосца. Поиски четвёртого члена экипажа продолжаются.

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Александра Мышляева
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