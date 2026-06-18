Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 22:09

СК РФ начал проверку по факту аварийной посадки самолёта Smartavia в Сочи

Обложка © LIfe.ru

Обложка © LIfe.ru

Следком начал проверку после аварийной посадки пассажирского самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

«Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолёта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения причин случившегося и восстановления полной картины инцидента. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Названа возможная причина ЧП с самолётом Smartavia над Чёрным морем
Названа возможная причина ЧП с самолётом Smartavia над Чёрным морем

Напомним, самолёт Smartavia, на борту которого находилось около 200 человек, подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря. Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после срабатывания индикации одной из систем. Позднее появилось видео приземления самолёта. Кроме того, во время взлёта пассажиры слышали громкий хлопок. Борт летел из Сочи в Архангельск.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar