СК РФ начал проверку по факту аварийной посадки самолёта Smartavia в Сочи

Следком начал проверку после аварийной посадки пассажирского самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

«Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолёта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения причин случившегося и восстановления полной картины инцидента. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.