Пассажиры подавшего сигнал бедствия борта Smartavia слышали хлопок после взлёта

Появилось видео экстренного приземления самолёта Smartavia в аэропорту Сочи. Кадры опубликовал SHOT. По данным телеграм-канал, во время взлёта пассажиры слышали громкий хлопок.

Посадка самолёта Smartavia, подавшего сигнал бедствия в небе над Чёрным морем. Видео © SHOT

Самолёт авиакомпании Smartavia следовал по маршруту Сочи — Архангельск. Около 22:50 он подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем и пропал с радаров.

Ближе к 23:15 лайнер снова появился на экранах диспетчеров и кружил в воздухе. Предположительно, Boeing 737-800 вырабатывал топливо перед посадкой. В общей сложности машина провела в небе более часа.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей. Сразу после этого экипаж активировал аварийный код 7700.

Посадка состоялась примерно в 23:37. На борту, по уточнённым данным, находилось около 200 человек, никто не пострадал. СК проводит доследственную проверку обстоятельств случившегося.

Ранее авиакомпания сообщила, что самолёт Smartavia вернулся в Сочи из-за срабатывания индикации одной из систем. Лайнер направят на технический осмотр, чтобы специалисты смогли проверить работу оборудования.