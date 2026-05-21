Выпала из самолёта, выжила и попала в Книгу Гиннесса — и это реальная история, а не сценарий триллера

Если бы вам сказали, что человек может выжить после падения с высоты десятикилометрового здания, вы бы не поверили. 26 января 1972 года югославская стюардесса Весна Вулович доказала: законы физики иногда дают сбой. Life.ru рассказывает о женщине, пережившей то, что не должно было пережить ни одно живое существо на планете.

Роковая ошибка, которая спасла и погубила одновременно

Как стюардесса выжила после падения с высоты 10 километров: невероятная история. Фото © Wikipedia

Весна Вулович вообще не должна была оказаться на том самолёте. Рейс из Стокгольма в Белград выполняла другая бортпроводница с таким же именем, но кто-то в авиакомпании перепутал двух девушек. 22-летняя Весна только начинала карьеру стюардессы и мечтала о путешествиях, поэтому с радостью согласилась выйти на смену.

Это был её первый полноценный рейс. Весну распирало от счастья: она наконец осуществила мечту о небе. Родители когда-то запретили ей уезжать в Лондон, считая жизнь там слишком опасной для девушки. Работа бортпроводницей казалась компромиссом: можно видеть мир, но возвращаться домой. Однако судьба посмеялась над этими планами самым жестоким образом.

Взрыв на высоте 10 160 метров

Через сорок пять минут после вылета из Копенгагена над Чехословакией случилось немыслимое. Громкий хлопок, ослепительная вспышка, резкий холод. Самолёт разорвало на части, словно картонную коробку. Двадцать семь человек выпали из самолёта на высоте более десяти километров. Весна в этот момент везла тележку с едой. Взрывная волна прижала её к фрагменту фюзеляжа, тележка упёрлась в девушку — и они сомкнулись в смертельном объятии.

Вулович мгновенно потеряла сознание. Она падала вместе с обломками самолёта, превратившись в свёрток из металла, ткани и плоти. Врачи потом говорили: если бы стюардесса была в сознании, то сердце не выдержало бы ужаса и точно остановилось. Падение длилось меньше минуты, но этой минуты хватило, чтобы навсегда изменить её жизнь.

Невероятное везение: почему она не разбилась насмерть

Весна Вулович и авиакатастрофа 1972 года: что помогло ей остаться в живых. Самолёт McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании JAT, идентичный разбившемуся. Фото © Wikipedia / clipperarctic

Что спасло Весну Вулович? Первый фактор: низкое артериальное давление помогло сердцу не разорваться от перегрузки. Второй: тележка с едой и часть фюзеляжа создали капсулу, смягчившую удар. Третий: обломки упали на склон горы в глубокий снег, густые еловые ветки приняли страшный удар. Четвёртый: бессознательное состояние. Тело было расслаблено, мышцы не напрягались. Парадокс, но отсутствие страха её и спасло.

Жителя деревни Србска-Каменице разбудил странный звук: слабый стон среди дымящихся обломков. Бывший военный медик Бруно Хонке нашёл девушку, зажатую между частями самолёта. С переломами основания черепа, трёх позвонков, обеих ног, таза и с внутричерепным кровоизлиянием. Он оказал первую помощь прямо на снегу. Врачи потом говорили: если бы не Хонке, она не доехала бы до больницы живой.

Десять месяцев ада и вина выжившего

Весна очнулась через несколько дней. Нижняя часть тела была парализована. О катастрофе она узнала из газет и потеряла сознание от ужаса. Десять месяцев ушло на то, чтобы снова научиться ходить. Врачи говорили, что это невозможно, но Вулович заставляла тело подчиниться воле. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Помогло сербское упрямство и диета из шоколада, шпината и рыбьего жира, как она шутила.

Но физическое восстановление оказалось лишь частью проблемы. Весна каждый день думала: почему именно она? Почему двадцать семь человек погибли, а она выжила? «Каждый раз, когда я думаю об аварии, меня охватывает чувство вины и я плачу. Может, мне вообще не стоило выживать», — говорила она журналистам. Слава тоже не принесла радости. В 1985 году Пол Маккартни вручил ей медаль Книги рекордов Гиннесса. Но Вулович стояла на сцене с кривым позвоночником и хромотой.

Одиночество женщины, пережившей невозможное

Падение с 10 000 метров: рекорд Книги Гиннесса, который не должен был случиться. Фото © Wikipedia / UPI

Авиакомпания не пустила её обратно в небо: руководство боялось, что пассажиры будут нервничать, увидев стюардессу, пережившую катастрофу. Брак распался через пятнадцать лет. Врачи обещали, что травмы не помешают детям, но ошиблись. Вулович едва не погибла во время беременности — случился выкидыш. Родители, пережившие стресс, заболели и умерли. Весна осталась совсем одна.

В последние годы она жила в скромной квартире с тремя кошками на пенсию триста евро в месяц. Женщина, пережившая то, что не пережил никто в мире, доживала дни в бедности и одиночестве. 23 декабря 2016 года её сердце остановилось. Ей было шестьдесят шесть. Она пережила падение с десяти километров, но не смогла пережить обычную жизнь.

Иногда выжить — это только начало испытаний, а самое страшное ждёт после.