Каким знакам зодиака конец мая принесёт деньги, любовь и судьбоносный шанс: Таро-расклад на 21–31 мая

Для всех представителей зодиакального круга конец мая обещает быть насыщенным! Одним знакам зодиака карты Таро сулят рост доходов, важные встречи и приятные новости, а другие будут вынуждены остановиться, пересмотреть поведение и наконец-то разобраться с внутренними конфликтами. Для кого этот период может стать точкой поворота, а кому придётся подождать, чтобы не разрушить все планы на лето?

Знак зодиака Овен — 10 Пентаклей

Овны, для вас последние дни мая будут связаны с деньгами, карьерными задачами и семейной стабильностью. Карта советует не бросаться в одну сферу, забывая про остальные: успех придёт там, где получится сохранить баланс. Рабочие идеи, запущенные в этот период, могут дать хороший результат, особенно если Овны по гороскопу будут думать не только о быстрой выгоде, но и о долгосрочной опоре.

Знак зодиака Телец — 9 Пентаклей

Тельцам по гороскопу важно почувствовать, что почва под ногами становится твёрже. В центре внимания окажутся финансы, личный комфорт и отношения с близким человеком. Пока может казаться, что желанная удача задерживается, но это скорее время подготовки. Карта показывает: фундамент уже закладывается, просто финальный рывок ещё впереди.

Знак зодиака Близнецы — Маг

Носителям знака зодиака Близнецы выпадает сильная карта возможностей — Маг. Период подходит для учёбы, освоения новых навыков, запуска хобби или проекта, который позже может начать приносить доход. В личной жизни тоже будет движение: больше страсти, общения и эмоционального включения. Важно не распыляться и довести до конца то, что давно требует завершения.

Знак зодиака Рак — перевёрнутый Мир

Носителям знака зодиака Рак может показаться, что задач слишком много, а сил почти не осталось. Возможны усталость, тревожность и желание всё отложить. Но карта Таро Мир в перевёрнутом положении говорит не о поражении, а о необходимости собраться. Если Раки перестанут тянуть с трудными решениями, то неожиданно увидят, что способны справиться даже с тем, что раньше казалось неподъёмным.

Знак зодиака Лев — Паж Мечей

У Львов по гороскопу просыпается интерес к новым знаниям, людям и идеям. Это хорошее время, чтобы учиться, наблюдать и собирать информацию. Но карта Паж Мечей предупреждает: не все вокруг искренни. В ближайшие дни может проявиться человек, который лишь изображал дружелюбие. Лучше не спешить с доверием и внимательно смотреть на поступки.

Знак зодиака Дева — 8 Жезлов

Носителей знака зодиака Дева ждёт быстрый разворот в лучшую сторону. То, что долго тормозило, начнёт двигаться, а сложные вопросы могут разрешиться неожиданно легко. Особенно благоприятно карта выглядит для работы и денег: возможны повышение, прибавка к доходу или удачный профессиональный шанс. Главное — не сомневаться, когда события начнут ускоряться.

Знак зодиака Весы — перевёрнутый Король Мечей

Весы по гороскопу могут столкнуться с раздражением, самокритикой и ощущением, что многое пошло не так из-за собственных промахов. Карта Таро Король Мечей в перевёрнутом положении советует не искать врагов там, где проблема кроется во внутреннем напряжении. Сейчас важно не разрушать себя претензиями, а спокойно разобрать ошибки и вернуть контроль над ситуацией.

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутая Умеренность

Представителям знака зодиака Скорпион стоит быть осторожнее в словах и реакциях. Конец мая может принести вспышки недовольства, конфликты и ощущение, что окружающие действуют против них. Но карта Таро перевёрнутая Умеренность намекает: часть проблемы — в восприятии. Если Скорпионы продолжат смотреть на всё через злость, напряжение только усилится. Лучше взять паузу и не принимать решения на эмоциях.

Знак зодиака Стрелец — 7 Пентаклей

Стрельцам по гороскопу предстоит период постепенного роста. Результаты будут, особенно в работе и финансах, но не такими быстрыми, как хотелось бы. Карта Таро предлагает не торопить события: всё, что сейчас делается методично и без суеты, позже принесёт достойную отдачу. Терпение станет главным ресурсом.

Знак зодиака Козерог — 4 Кубков

Козерогам по гороскопу могут открыться редкие возможности, но есть риск их не заметить из-за усталости, недовольства или привычки ждать подвоха. Карта Таро 4 Кубков показывает шанс на перемены в деньгах, личной жизни, самореализации и семье. Но воспользоваться им получится только тем, кто выйдет из состояния пассивности и перестанет воспринимать новые предложения как очередную проблему.

Знак зодиака Водолей — 10 Кубков

Для Водолеев по гороскопу конец мая выглядит очень благоприятно. Возможны хорошие новости, удачное начало проекта, полезное сотрудничество и заметное улучшение личной жизни. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым появится чувство надёжности и близости. В парах наступит больше тепла, согласия и уверенности в будущем.

Знак зодиака Рыбы — 9 Кубков

Представителям знака зодиака Рыбы карта Таро 9 Кубков обещает один из самых приятных периодов. Возможны радость, эмоциональное удовлетворение, успехи в делах и хорошие новости, связанные с работой или руководством. В личной жизни тоже вероятны тёплые события. Главное — не обесценивать происходящее: сейчас у Рыб есть шанс почувствовать, что желания действительно начинают исполняться.

Как сообщает «7дней.ru», последние дни мая станут временем подсказок и внутренних разворотов. Кому-то карты обещают удачные возможности, финансовый рост и важные встречи, а кому-то советуют замедлиться, не действовать на эмоциях и внимательнее прислушаться к себе. Главное в этот период — не игнорировать знаки судьбы и вовремя использовать шанс, который может изменить привычный ход событий.