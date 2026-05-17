Ракам — страсть, а Скорпионам — конфликты: Рунный гороскоп на неделю 18–24 мая для всех знаков зодиака!

Эта неделя пройдёт под знаком сильных энергий — страсти, борьбы, трансформаций и неожиданных озарений. В раскладе активны руны перемен и столкновений, а значит, многим предстоит отстаивать свои интересы, принимать волевые решения и пересматривать старые договорённости. Одним знакам руны обещают прибыль и выгодные союзы, другим — встряску, которая очистит пространство для нового этапа. Читайте, что подготовили вам древние символы, и узнайте, где стоит действовать решительно, а где — сделать паузу и выждать момент!

Знак зодиака Овен — Ингуз, Перто, Перевёрнутый Эваз

Эта неделя зовёт вас в глубину страсти и тайн, Овен. Ингуз разжигает огонь в отношениях, ведя к новому уровню близости и слияния. Перто открывает скрытые возможности или секреты, которые усилят вашу притягательность. Перевёрнутый Эваз советует строить долгосрочные взаимовыгодные планы, не торопясь с сиюминутными решениями. Эмоции и тайны станут топливом для стратегического союза.

Совет: «Позвольте себе страсть, но думайте на годы вперёд. То, что скрыто, принесёт пользу, если не форсировать события».

Знак зодиака Телец — Перевёрнутый Ансуз, Феху, Эйваз

Время недопонимания, финансовых возможностей и преобразующих конфликтов, Телец. Перевёрнутый Ансуз может вызвать путаницу в разговорах или ложные слухи — проверяйте информацию. Феху сулит денежные поступления или удачные приобретения. Эйваз принесёт спор или противостояние, которое изменит реальность к лучшему. Не верьте всему, что слышите, но и не бойтесь борьбы — она приведёт к прибыли.

Фильтруйте слова, но действуйте смело в финансах. Конфликт обернётся доходом, если сохранять ясность ума. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Беркана, Эваз, Йера

Неделя семейного роста, стремительных перемен и сбора урожая, Близнецы! Беркана поддерживает начинания, связанные с домом, семьёй или творчеством. Эваз ускоряет ход событий, зовёт к переменам и новым маршрутам. Йера обещает, что ваши усилия принесут закономерные плоды. Движение вперёд и забота о близких дадут богатый урожай уже на этой неделе.

Инвестируйте время в семью и домашние проекты. Путешествие или переезд укрепят ваш тыл и принесут результаты. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рак — Эваз, Ингуз, Кено

Время активных перемен, страстного слияния и творческого огня, Рак. Эваз зовёт в дорогу или к решительным изменениям. Ингуз углубляет отношения, принося эмоции и новый уровень близости. Кено зажигает вдохновение, помогая находить нестандартные решения. Путь, любовь и творчество сольются в один мощный поток, наполняя энергией. Совет: «Отправляйтесь в путешествие с любимым человеком или начните совместный творческий проект. В движении родятся страсть и идеи».

Знак зодиака Лев — Эйваз, Лагуз, Перевёрнутый Тейваз

Неделя преобразующих конфликтов, интуитивного потока и дипломатичного отступления, Лев. Эйваз принесёт спор или противостояние, которое изменит реальность. Лагуз усиливает чутьё — доверяйте внутреннему голосу в споре. Перевёрнутый Тейваз советует избегать открытой борьбы, использовать мудрость и интуицию вместо грубой силы. Интуиция подскажет, где лучше отступить, чтобы выиграть позже.

Не лезьте в лобовое столкновение, слушайте сердце. Борьба будет, но выиграет тот, кто вовремя сделает шаг назад. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева — Вунье, Перевёрнутый Кено, Ингуз

Период повседневной радости, творческой паузы и страстного слияния, Дева. Вунье наполняет дни маленькими удовольствиями и хорошим настроением. Перевёрнутый Кено может вызвать временный недостаток вдохновения — не тревожьтесь. Ингуз углубляет отношения, принося эмоции и близость. Даже без ярких идей вы можете наслаждаться жизнью и любовью. Совет: «Не заставляйте себя творить, лучше отдайтесь чувствам и простым радостям. Любовь восполнит отсутствие вдохновения».

Знак зодиака Весы — Отал, Дагаз, Гебо

Время укрепления дома, долгожданного рассвета и выгодных союзов, Весы. Отал привлекает внимание к семье, недвижимости или домашнему уюту. Дагаз обещает, что самый тёмный час позади, наступает ясность. Гебо приносит важное партнёрство или гармоничную сделку. Семейные дела наладятся, а союз с надёжным человеком укрепит ваш тыл.

Займитесь домом и принимайте помощь партнёра. Рассвет уже на пороге, совместные усилия сделают его ярче. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Скорпион — Эйваз, Перевёрнутый Кено, Альгиз

Неделя преобразующих конфликтов, творческой паузы и надёжной защиты, Скорпион. Эйваз принесёт спор или противостояние, которое изменит реальность. Перевёрнутый Кено может вызвать временный недостаток вдохновения — не переживайте. Альгиз окружает вас мощным интуитивным щитом. Даже без идей и в разгар спора вы находитесь под защитой, которая поможет выиграть без творческого подъёма.

Не бойтесь конфликта, но и не требуйте от себя озарений. Ваша защита надёжна, просто действуйте по обстоятельствам. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Стрелец — Тейваз, Хагалаз, Перевёрнутый Отал

Время волевых решений, неожиданных перемен и пересмотра семейных устоев, Стрелец. Тейваз даёт силу и стратегическое мышление для прорыва. Хагалаз принесёт внезапную встряску, разрушающую отжившее. Перевёрнутый Отал требует пересмотреть договорённости с родными или вопросы с недвижимостью. Перемены в доме и ваша воля помогут обновить семейные устои к лучшему.

Действуйте решительно, но будьте готовы к неожиданностям в семье. Используйте хаос, чтобы пересмотреть старые правила. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Козерог — Йера, Перевёрнутый Отал, Эйваз

Период сбора урожая, пересмотра семейных вопросов и преобразующих конфликтов, Козерог. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — закономерное вознаграждение. Перевёрнутый Отал может потребовать изменить подход к дому, наследству или обязанностям перед родными. Эйваз добавит спор, который изменит реальность. Спор поможет перераспределить семейные роли и сохранить урожай. Совет: «Пожинайте результаты, но будьте готовы к дискуссиям с близкими. Конфликт прояснит, как лучше распорядиться достижениями».

Знак зодиака Водолей — Тейваз, Эйваз, Перевёрнутый Эваз

Неделя волевой борьбы, преобразующих конфликтов и долгосрочных планов, Водолей. Тейваз даёт силу для решительных действий. Эйваз принесёт спор, который изменит реальность. Перевёрнутый Эваз советует строить взаимовыгодные стратегии на будущее, не увлекаясь сиюминутной выгодой. Борьба будет жёсткой, но победа закрепится надолго, если мыслить перспективно.

Не отступайте в конфликте, но держите в голове долгосрочную цель. Ваша сила и стратегия приведут к устойчивому успеху. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рыбы — Иса, Турисаз, Перевёрнутый Ансуз

Время осознанных пауз, волевого прорыва и осторожности в общении, Рыбы. Иса призывает замедлиться и всё обдумать. Турисаз даёт энергию для преодоления препятствий, когда наступит момент. Перевёрнутый Ансуз предупреждает о возможных недопониманиях или лживых словах. Используйте паузу, чтобы набраться сил, а затем действуйте решительно, не доверяя пустым обещаниям. Совет: «Не спешите, наблюдайте и молчите. Когда почувствуете ясность, нанесите удар. Слова сейчас обманчивы, доверяйте только действиям».