Самолёт Smartavia вернулся в Сочи из-за срабатывания индикации одной из систем
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Самолёт Smartavia Boeing 737-800, следовавший рейсом 5Н164 из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем судна. Об этом проинформировали в пресс-службе авиакомпании.
«После взлёта экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — говорится в заявлении.
Согласно авиакомпании, лайнер направят на технический осмотр, в ходе которого специалисты проверят работу оборудования. Для клиентов отменённого рейса перевозчик подготовит другой самолёт.
Напомним, самолёт Smartavia, на борту которого находились 189 человек, подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря. Экипаж отправлял сигнал 7700. Такой код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию. Позднее самолёт показался на радарах и сел в Сочи.
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