Самолёт Smartavia вернулся в Сочи из-за срабатывания индикации одной из систем

Самолёт Smartavia Boeing 737-800, следовавший рейсом 5Н164 из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем судна. Об этом проинформировали в пресс-службе авиакомпании.

«После взлёта экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — говорится в заявлении.

Согласно авиакомпании, лайнер направят на технический осмотр, в ходе которого специалисты проверят работу оборудования. Для клиентов отменённого рейса перевозчик подготовит другой самолёт.