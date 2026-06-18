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17 июня, 21:10

Самолёт Smartavia вернулся в Сочи из-за срабатывания индикации одной из систем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Самолёт Smartavia Boeing 737-800, следовавший рейсом 5Н164 из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем судна. Об этом проинформировали в пресс-службе авиакомпании.

«После взлёта экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — говорится в заявлении.

Согласно авиакомпании, лайнер направят на технический осмотр, в ходе которого специалисты проверят работу оборудования. Для клиентов отменённого рейса перевозчик подготовит другой самолёт.

Подавший сигнал бедствия самолёт Smartavia приземлился в Сочи
Подавший сигнал бедствия самолёт Smartavia приземлился в Сочи

Напомним, самолёт Smartavia, на борту которого находились 189 человек, подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря. Экипаж отправлял сигнал 7700. Такой код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию. Позднее самолёт показался на радарах и сел в Сочи.

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Тимур Хингеев
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