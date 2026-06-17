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17 июня, 20:04
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Самолёт авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Самолёт авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря и пропал с радаров. Информацию об этом распространил телеграм-канал SHOT.

Воздушное судно Boeing 737-800 с номером 5N164 выполняло рейс по маршруту Сочи — Архангельск. На его борту, по предварительным сведениям, находятся 189 человек.

Примерно десять минут назад экипаж отправил сигнал 7700. Такой код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию.

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Сразу после этого самолёт пропал с экранов радиолокаторов. Точные причины произошедшего на данный момент не установлены. Официальных комментариев от перевозчика или экстренных служб пока не поступало.

Smartavia (бывшая «Нордавиа») — российский авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Архангельска и московского Домодедово. Позиционирует себя как лоукостер.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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