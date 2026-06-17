Самолёт авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия в небе над Чёрным морем

Самолёт авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря и пропал с радаров. Информацию об этом распространил телеграм-канал SHOT.

Воздушное судно Boeing 737-800 с номером 5N164 выполняло рейс по маршруту Сочи — Архангельск. На его борту, по предварительным сведениям, находятся 189 человек.

Примерно десять минут назад экипаж отправил сигнал 7700. Такой код в авиации обозначает чрезвычайную или аварийную ситуацию.

Сразу после этого самолёт пропал с экранов радиолокаторов. Точные причины произошедшего на данный момент не установлены. Официальных комментариев от перевозчика или экстренных служб пока не поступало.

Smartavia (бывшая «Нордавиа») — российский авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Архангельска и московского Домодедово. Позиционирует себя как лоукостер.