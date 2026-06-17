Заслуженный лётчик-испытатель погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Заслуженный лётчик-испытатель России Пётр Тутакин оказался среди жертв авиакатастрофы в Подмосковье. Эту информацию подтвердили ТАСС в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, Тутакин находился на борту в качестве пассажира. Пилот, который являлся владельцем воздушного судна, также погиб.

Пётр Тутакин родился в 1951 году в Харькове. Профессиональный путь в авиации он начал с окончания Харьковского высшего военного авиационного училища в 1976 году. Спустя шесть лет перешёл в лётчики-испытатели. За годы службы ему довелось проводить испытания по дозаправке в воздухе истребителей МиГ-31 и Су-33. В его биографии было и катапультирование из МиГ-29УБ, который никак не выходил из плоского штопора. Позднее Тутакин занимал должность инспектора — лётчика-испытателя в службе лётных испытаний ВВС в Москве.

Напомним, крушение легкомоторного самолёта произошло на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском округе. На место падения машины были стянуты силы и средства общей численностью 20 человек и 7 единиц техники, включая 6 спасателей и 2 машины от МЧС. Среди ключевых версий случившегося оперативные службы назвали ошибку пилотирования. При заходе на посадку Zlin-42 выполнил в конце полосы некий манёвр, сразу после которого резко спикировал вниз.