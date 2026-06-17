Ошибка пилота могла стать причиной падения самолёта в Подмосковье

Крушение легкомоторного самолёта в Сергиево-Посадском округе могло произойти из-за ошибки пилотирования. Такую версию озвучили ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, при заходе на посадку Zlin-42 в конце полосы выполнил манёвр, после чего резко ушёл вниз. На борту находились два человека — пилот и владелец воздушного судна. Оба погибли.

Напомним, легкомоторный самолёт потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. К месту падения стянули 20 человек и 7 единиц техники, из которых 6 спасателей и 2 машины представляли непосредственно МЧС России. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Расследование ведётся по статье 263 Уголовного кодекса, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место катастрофы