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17 июня, 17:57

Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погибли два человека. По информации МЧС, инцидент произошёл на территории Сергиево-Посадского городского округа.

После падения воздушного судна возникло возгорание. Причины происшествия выясняются.

«Привлекаемые силы и средства: 20 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России — шесть человек, два единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Момент крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео
Момент крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

На днях сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в районе города Свирск в Иркутской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателей. Борт упал у берегов реки Ангара.

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Наталья Демьянова
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