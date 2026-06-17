Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье

В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погибли два человека. По информации МЧС, инцидент произошёл на территории Сергиево-Посадского городского округа.

После падения воздушного судна возникло возгорание. Причины происшествия выясняются.

«Привлекаемые силы и средства: 20 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России — шесть человек, два единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

На днях сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в районе города Свирск в Иркутской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателей. Борт упал у берегов реки Ангара.