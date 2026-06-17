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Регион
17 июня, 18:24

Уголовное дело возбуждено после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По факту крушения легкомоторного самолёта в Сергиево-Посадском районе Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Московской области», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, рассматривают различные версии и назначили ряд экспертиз (лётно-техническую, химическую, судебно-медицинскую) для полного выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы.

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Предварительно, в результате крушения самолёта погибли два человека. После падения воздушного судна возникло возгорание. которое оперативно потушили прибывшие на место ЧП спасатели.

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Наталья Демьянова
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