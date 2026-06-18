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17 июня, 21:08

Названа возможная причина ЧП с самолётом Smartavia над Чёрным морем

Mash: Причиной сигнала бедствия самолёта Smartavia мог стать отказ двигателя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

У самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявшего рейс Сочи — Архангельск, предварительно отказал один из двигателей. Об сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после этого командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Для безопасной посадки лайнер находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо до необходимого уровня посадочной массы. Посадка прошла благополучно.

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Напомним, воздушное судно, на борту которого находилось 189 человек, летело из Сочи в Архангельск. Около 23:00 «боинг» подал сигнал бедствия, находясь над акваторией Чёрного моря.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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