Названа возможная причина ЧП с самолётом Smartavia над Чёрным морем

У самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявшего рейс Сочи — Архангельск, предварительно отказал один из двигателей. Об сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после этого командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Для безопасной посадки лайнер находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо до необходимого уровня посадочной массы. Посадка прошла благополучно.

Напомним, воздушное судно, на борту которого находилось 189 человек, летело из Сочи в Архангельск. Около 23:00 «боинг» подал сигнал бедствия, находясь над акваторией Чёрного моря.