Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 17:32

Вэнс назвал контрнаступ ВСУ летом 2023 года стратегической катастрофой

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Украина не должна проводить наступательные операции. В интервью The Times он дал негативную оценку украинскому контрнаступлению лета 2023 года, назвав его «стратегической и тактической катастрофой», хотя, по его словам, «практически весь западный мир, включая Байдена, подталкивал украинцев к масштабному контрнаступлению».

«Если вы помните лето 2023 года, тогда главным спором было, должна ли Украина предпринять крупное контрнаступление, которое, как теперь ясно задним числом, оказалось стратегической и тактической катастрофой», — сказал вице-президент США.

Вэнс заявил, что сейчас США поддерживают оборонительную позицию Украины. Он добавил, что администрация Трампа сделала ставку на то, что украинцы должны максимально сосредоточиться на обороне, поскольку «обороняться легче, чем наступать».

«‎Угасающий генерал»: Сырский выдал США отчаяние из-за наступления Армии России
«‎Угасающий генерал»: Сырский выдал США отчаяние из-за наступления Армии России

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал огромный военный потенциал России и зависимость Украины от поддержки Запада. Он заявил, что Ключевое значение для Киева имеет иностранная военная помощь и отметил, что без технологического прорыва в сфере дронов перелома на фронте не будет.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Джей Ди Вэнс
  • Украина
  • ВСУ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar