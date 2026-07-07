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Регион
7 июля, 09:49

Bloomberg допустил провал встречи Трампа и Зеленского в Анкаре

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре может оказаться провальной. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Несмотря на то, что сейчас все ожидают хорошей встречи Трампа и Зеленского, непредсказуемость президента США не даёт уверенности в том, что переговоры пройдут гладко», — говорится в публикации.

Накануне The Telegraph писал, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите Североатлантического альянса. Заседания пройдут в Анкаре 7–8 июля, Белый дом подтвердил, что Трамп встретится с Зеленским на полях форума.

Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля: встреча Трампа и Зеленского и разговор с Путиным
Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля: встреча Трампа и Зеленского и разговор с Путиным

Напомним, 7–8 июля в Анкаре впервые за 22 года пройдёт саммит НАТО с участием лидеров 32 стран. Главная интрига — увенчается ли успехом попытка президента США Дональда Трампа переформатировать альянс. Политолог выделил три линии раскола: между США и Европой, по финансам и по Украине.

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Александра Мышляева
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