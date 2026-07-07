CNN: Зеленского позвали на ужин лидеров НАТО и лишили допуска на заседания
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Владимир Зеленский примет участие только в ужине глав государств на саммите НАТО в Анкаре, но не будет присутствовать на заседаниях альянса, пишет CNN. Это сигнал того, что стремление Киева однажды вступить в НАТО пока остаётся нереализованным, говорится в статье.
По данным журналистов, хозяин Овального кабинета согласился на личную встречу с украинским коллегой. А The Telegraph подтвердила, что Зеленский не выступит, как в предыдущие годы, с показательной речью перед лидерами стран НАТО.
А агентство Bloomberg утверждает, что встреча Трампа и Зеленского на саммите НАТО в Анкаре может провалиться из-за непредсказуемости американского лидера. Украине и Зеленскому уделят меньше внимания, хотя Белый дом подтвердил их встречу. Зеленскому не дадут слова из-за Трампа, а обсуждение помощи Украине может осложниться напряжённостью с Польшей после скандала с чествованием нацистов.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.