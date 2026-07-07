CNN: Зеленского позвали на ужин лидеров НАТО и лишили допуска на заседания

Владимир Зеленский примет участие только в ужине глав государств на саммите НАТО в Анкаре, но не будет присутствовать на заседаниях альянса, пишет CNN. Это сигнал того, что стремление Киева однажды вступить в НАТО пока остаётся нереализованным, говорится в статье.

По данным журналистов, хозяин Овального кабинета согласился на личную встречу с украинским коллегой. А The Telegraph подтвердила, что Зеленский не выступит, как в предыдущие годы, с показательной речью перед лидерами стран НАТО.