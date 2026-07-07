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7 июля, 09:47

Песков: Кремль будет внимательно отслеживать ход саммита НАТО в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Москва будет внимательно отслеживать ход саммита НАТО в Анкаре и его возможные итоги. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу встречи стран альянса.

«Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы будем отслеживать все новости и информацию из Анкары», — сказал Песков.

Саммит НАТО проходит в Турции, где участники планируют обсудить вопросы безопасности, оборонные расходы и ситуацию вокруг Украины.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимиру Зеленскому не предоставят возможность выступить на саммите НАТО в Анкаре из-за позиции президента США Дональда Трампа. Кроме того, обсуждение дальнейшей помощи Украине способно усилить разногласия между Киевом и Варшавой, отношения которых остаются напряжёнными после скандала вокруг чествования нацистов.

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Владимир Озеров
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