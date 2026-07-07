Трамп: И Путин, и Зеленский хотят заключить сделку для завершения конфликта

И президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к заключению сделки для завершения конфликта на Украине. Об этом полях саммита НАТО в Анкаре заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Жаль, что это заняло так много времени. Думаю, из этого что-нибудь получится», — сказал глава Белого дома.

Ранее военный эксперт высказал мнение, что после потери Константиновки Зеленскому нечего предъявить Трампу на саммите НАТО в Анкаре. По его словам, киевский режим планировал победную повестку, но обстановка на фронте этого не позволяет.