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7 июля, 13:22

Трамп заявил о намерении отменить санкции против Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Doukan Keskink

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Doukan Keskink

США намерены отменить санкции, введённые против Турции в 2020 году из-за покупки российских ЗРК С-400. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером азиатской республики Реджепом Тайипом Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Могу сказать, что мы отменим санкции», — сказал глава государства.

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Напомним, Дональд Трамп прилетел в Анкару для участия в саммите НАТО. У трапа самолёта американского лидера встретил лично Реджеп Тайип Эрдоган.

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Матвей Константинов
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