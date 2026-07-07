Трамп заявил о намерении отменить санкции против Турции
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Doukan Keskink
США намерены отменить санкции, введённые против Турции в 2020 году из-за покупки российских ЗРК С-400. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером азиатской республики Реджепом Тайипом Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Могу сказать, что мы отменим санкции», — сказал глава государства.
Напомним, Дональд Трамп прилетел в Анкару для участия в саммите НАТО. У трапа самолёта американского лидера встретил лично Реджеп Тайип Эрдоган.
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