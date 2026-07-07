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7 июля, 12:37

Рютте рассыпался в похвалах и признался в любви Трампу перед саммитом НАТО

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне саммита альянса в Анкаре сделал серию откровенно льстивых заявлений в адрес президента США Дональда Трампа. В интервью Politico он буквально признался в любви к американскому лидеру.

«Я люблю его, всё, что этот человек делает»,заявил Рютте.

По его словам, Трамп был полностью прав, когда заставлял страны альянса наращивать военные бюджеты и требовать модернизации вооружённых сил. И, конечно же, генсек одобрил даже силовую акцию против Ирана.

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Нельзя исключать, что такое старательное лизоблюдство связано с тем, что западные чиновники опасаются скандала на саммите НАТО в Анкаре из-за плохого настроения Дональда Трампа. По данным CNN, в кулуарах многие признаются, что не уверены в гладком ходе мероприятия. Заседания пройдут 7–8 июля. На полях форума также запланирована встреча Трампа с Владимиром Зеленским.

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Юрий Лысенко
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