Рютте рассыпался в похвалах и признался в любви Трампу перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне саммита альянса в Анкаре сделал серию откровенно льстивых заявлений в адрес президента США Дональда Трампа. В интервью Politico он буквально признался в любви к американскому лидеру.

«Я люблю его, всё, что этот человек делает», — заявил Рютте.

По его словам, Трамп был полностью прав, когда заставлял страны альянса наращивать военные бюджеты и требовать модернизации вооружённых сил. И, конечно же, генсек одобрил даже силовую акцию против Ирана.

Нельзя исключать, что такое старательное лизоблюдство связано с тем, что западные чиновники опасаются скандала на саммите НАТО в Анкаре из-за плохого настроения Дональда Трампа. По данным CNN, в кулуарах многие признаются, что не уверены в гладком ходе мероприятия. Заседания пройдут 7–8 июля. На полях форума также запланирована встреча Трампа с Владимиром Зеленским.